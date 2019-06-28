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Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты

Гендиректор телеканала "Спас" вошел в группу из 40 человек, которых своим указом утверждает президент РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Корчевникова Б. В.", - говорится, в частности, в указе от 28 июня.

Согласно федеральному закону, Общественная палата должна состоять из 168 членов, представляющих три группы: 40 граждан, которых указом утверждает президент РФ, 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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