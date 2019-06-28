Житель Вологодской области не сумел обжаловать штраф за оскорбление президента

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Вологодский областной суд оставил в силе решение Верховажского районного суда Вологодской области, который ранее оштрафовал на 30 тыс. рублей местного жителя Юрия Шадрина за пост в соцсети, оскорбляющий президента РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Верховажский районный суд, изучив материалы дела, признал вину Шадрина в совершении административного правонарушения установленной. Не согласившись с постановлением судьи, Шадрин и его адвокат направили жалобы с просьбой отменить судебное решение, ссылаясь на недоказанность обстоятельств. Вологодский областной суд, проверив материалы дела, с доводами жалоб не согласился, оставив постановление Верховажского районного суда без изменения", - говорится в сообщении.

7 июня Шадрина признали виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Как указано в протоколе об административном правонарушении, мужчина в соцсети "ВКонтакте" разместил текст, оскорбляющий президента РФ.