Минкультуры учтет региональный компонент в программе "Культурные нормативы школьников"

АНОСИНО /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Российским регионам необходимо самостоятельно разработать контент для межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая стартует с 1 сентября. Об этом в пятницу сообщила замминистра культуры России Ольга Ярилова.

"Важной составляющей культурного норматива является, безусловно, еще и его региональное содержание, региональный компонент. И он должен быть разработан в субъектах самостоятельно. При этом перечень региональных произведений в каждом субъекте должен быть сформирован с учетом истории и культуры конкретной местности", - сказала Ярилова на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

Также в министерстве намерены выделить регионам наставников для помощи в реализации программы. "Мы разрабатываем так называемую систему наставничества, когда помогать реализовывать проект регионам будут деятели культуры и искусства из числа тех, кто имеет к этому региону непосредственное отношение", - добавила Ярилова.

Ранее в пресс-службе министерства культуры ТАСС сообщили, что для школьников в рамках программы будет составлен специальный список произведений, рекомендуемых к изучению. Отбор произведений осуществлялся по следующим критериям: культурная и историческая значимость произведения, отражение в произведении общечеловеческих, общенациональных, гражданско-патриотических и эстетических ценностей, учет содержания соответствующих предметных областей в системе общего образования. Перечни произведений уже направлены для экспертизы в Литературный институт, в профессиональные объединения культуры, такие как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ) и в творческие союзы.

Апробация программы начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России: в республиках Татарстан и Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой отмечали, что программа предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что эти меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.