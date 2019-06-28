Минкультуры предлагает провести всероссийский культурный диктант для школьников

АНОСИНО /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предлагает оценить знания школьников по культурной тематике в форме всероссийского диктанта-теста, содержимое которого разрабатывается совместно с сервисом "Яндекс.Учебник". Об этом сообщила в пятницу замминистра культуры Ольга Ярилова на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования.

"Выходя на проект, мы предлагаем провести своеобразный такой скрининг знаний о культуре в форме всероссийского культурного диктанта в виде теста. С 1 октября 2019 года всем школам, желающим принять в этом участие - в диктанте - можно будет зарегистрироваться и получить доступ к культурному контенту, разработанному специально для проекта при участии "Яндекс.Учебника", - добавила она.

По словам Яриловой, диктант планируется провести в День народного единства (4 ноября), а к его реализации планируется привлечь известных деятелей культуры.