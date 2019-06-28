Регионам СКФО нужно поддерживать высокие показатели рождаемости

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) необходимо позаботиться о том, чтобы высокие показатели рождаемости, присущие округу, не снижались, сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании во Владикавказе.

По его словам, регионы Северного Кавказа всегда демонстрировали позитивную динамику по рождаемости. "Сейчас эта ситуация поменялась. Нам надо, в том числе подумать, как эту ситуацию переломить. Северокавказские республики должны тоже позаботиться о том, чтобы рождаемость не снижалась", - сказал министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.