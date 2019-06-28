Кардинал Кох считает, что общая дата Пасхи должна объединить христиан

ВАТИКАН, 28 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Празднование Пасхи в один день должно вести к миру, а не к новым разногласиям среди христиан. Такое мнение выразил в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

"Определение общей даты Пасхи должно привнести умиротворение, а не вести к новым разногласиям и порождать новые проблемы. Поэтому нужно проявить терпение и стремиться к наилучшему решению", - подчеркнул кардинал.

Он подтвердил, что Папа Римский "очень желает" объединения дат празднования католической и православной Пасхи, которая сейчас празднуется по разным церковным календарям. "Но существуют определенные препятствия, особенно в православном мире", - отметил иерарх. Он напомнил, что эта тема должна была стать одним из вопросов для обсуждения на Всеправославном соборе в 2016 году, но в итоге сделать этого не удалось (четыре из поместных церквей - Антиохийская, Грузинская, Болгарская и Русская - не приняли участие в соборе).

Папа Римский Франциск несколько лет назад предложил объединить даты празднования христианской Пасхи. Экуменизм - один из приоритетов нынешнего понтифика. В прошлом месяце он побывал в преимущественно православных Болгарии и Румынии.

"Папа Римский хочет дать конкретный сигнал, а именно что он приходит как брат в христианской вере, как глава Римско-католической церкви, которая хочет иметь хорошие отношения с другими церквями. Папа Франциск всегда говорил о братстве глав церквей, но он это не только говорит на словах, но и демонстрирует на деле. Преклонение перед панагией на груди у патриарха (Болгарского - прим. ТАСС) - это знак поклонения Деве Марии, которая изображена на этом образе", - пояснил кардинал Кох. "Папа Римский не хочет ничего привносить или навязывать, но лишь стремится протянуть руку, общаться, чтобы укрепить отношения между католической и православными церквями", - добавил представитель Ватикана.