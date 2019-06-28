РПЦ к 7 сентября планирует завершить диалог о воссоединении с европейской архиепископией

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Предложения о возможном воссоединении Русской православной церкви с Архиепископией русских православных церквей в Западной Европе планируется озвучить 7 сентября, когда пройдет заседание архиепископии по данному вопросу. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Чтобы Священный синод РПЦ принял решение, нужно официальное обращение от архиепископии. Такое обращение может принять епархиальное собрание, которое состоит из всех клириков и мирян - делегатов от каждого прихода <…> Собрание состоится 7 сентября. Будет ли принято решение обратиться с просьбой о восстановлении канонического единства с Русской православной церковью, мы не можем решать, это их полное право. Мы не влияем и не вмешиваемся в ход принятия решения, но к этому времени мы надеемся подготовить какие-то более конкретные предложения, вернее, они уже готовятся, и мы надеемся, что процесс диалога к этому времени мы доведем до завершения", - сказал он.

По словам заместителя управляющего, в случае положительного решения синод Русской православной церкви должен утвердить соответствующие изменения в ее уставе. "Когда будет принято решение Священным Синодом, тогда и будет ясно, что изменится в уставе, это будет зависеть от того, как будут сформулированы окончательные документы. Очевидно, что речь идет о том, что в уставе нужно будет предусмотреть существование такой архиепископии с собственными особенностями управления", - отметил Тутунов.

В свою очередь, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской Патриархии протоиерей Николай Балашов отметил, что в устав будут вноситься изменения и по другим вопросам. "Внесение поправок в устав Русской православной церкви относится к полномочиям ее Архиерейского собора. Это нередкое явление: дополнения и изменения в устав вносились в 2008, 2011, 2013, 2016 и 2017 годах <...> В текущем году Синодом были образованы два новых экзархата в Европе и в Азии, так что на ближайшем Архиерейском соборе дополнение в устав так или иначе понадобится", - сказал он ТАСС.

Сохранение особенностей

Тутунов отметил, что в случае вхождения в состав Московского патриархата архиепископия полностью сохранит свои уставные и богослужебные особенности. "Было письмо Святейшего патриарха (Кирилла), в котором он сообщил, что мы с радостью готовы принять архиепископию в состав Московского патриархата, сохранив при этом полностью особенности ее управления, как они существуют сейчас. У нее есть уставные особенности управления, богослужебной жизни, свои пастырские традиции. С этого времени идет диалог на эту тему, нужно уточнить формальные рамки ее вхождения в состав Московского патриархата, разработать проекты документов, сейчас мы этим занимаемся", - добавил он.

Он напомнил, что архиепископия была образована в составе Московского патриархата в начале 20-х годов прошлого века, "а потом по историческим причинам временно перешла в состав Константинопольского патриархата. Это временность затянулась, и, видимо, сейчас пришло время эту временность прекратить и вернуться к историческим источникам", - добавил священнослужитель.

История вопроса

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе православных русских церквей. В ответ на это решение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления. По сведениям источника, на данный момент под управлением архиепископии находятся 125 приходов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании.

В новость были внесены изменения (16:15 мск) - добавлена информация по тексту.