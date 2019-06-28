Очевидцы сообщают, что стоянка самолетов у терминала В аэропорта Шереметьево подтоплена

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Стоянка самолетов у терминала В аэропорта Шереметьево в Московской области подтоплена. Об этом ТАСС в пятницу сообщил один из очевидцев происшествия.

На видео, которое предоставил собеседник агентства, видно, как погрузчик едет по большой луже, шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес "Газелей", на которых пассажиров перевозят до терминала. По словам очевидца, в прошлом году здесь возникала аналогичная ситуация.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево ТАСС сообщили что потопление никак не отразилось на вылетах самолетов. "Рейсы выполняются по расписанию", - заявили в компании.

Ранее сообщалось об образовании глубокой лужи на участке Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B аэропорта Шереметьево. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигала нескольких км. ГИБДД перекрыло движение транспорта в этом месте. "Мострансавто" и столичный "Мосгортранс" скорректировали маршруты автобусов. Пресс-служба Шереметьево попросила автомобилистов объезжать это место, а пассажиров пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом.

Затяжной дождь в московском регионе начался в четверг утром.