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Песков заявил, что приглашение на День Победы в Москву направят Трампу в ближайшее время

Представитель Кремля отметил, что американский лидер позитивно воспринял приглашение Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Приглашение президенту США Дональду Трампу на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году будет направлено в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, как уже говорилось, [президент России Владимир] Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - напомнил представитель Кремля. По его словам, "Трамп позитивно воспринял [приглашение] и сказал, что будет ждать официального приглашения".

Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в самые ближайшие дни уже будет направлено".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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