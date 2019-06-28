Песков заявил, что приглашение на День Победы в Москву направят Трампу в ближайшее время

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Приглашение президенту США Дональду Трампу на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году будет направлено в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, как уже говорилось, [президент России Владимир] Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - напомнил представитель Кремля. По его словам, "Трамп позитивно воспринял [приглашение] и сказал, что будет ждать официального приглашения".

Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в самые ближайшие дни уже будет направлено".