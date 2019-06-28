ПФР сообщил, что повышение пособия по уходу за детьми-инвалидами будет автоматическим

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства будет повышены с 1 июля с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Повышение пособия будет произведено автоматически и коснется 394,8 тыс. человек, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"В соответствии с указом президента с 1 июля 2019 года повышается ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Ее размер увеличивается почти в два раза, с 5,5 до 10 тыс. рублей. <…> В новом размере выплата будет предоставляться не только тем, кто с июля обратится за ее оформлением, но и всем нынешним ее получателям, численность которых составляет 394,8 тыс. человек. Повышение выплаты пройдет для них беззаявительно", - рассказали в фонде.

В пресс-службе отметили, что в таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и попечителям. "Другим ухаживающим выплата предоставляется в прежнем размере, который сегодня составляет 1,2 тыс. рублей", - добавили в ПФР.

Согласно данным фонда, в 2019 году расходы ПФР на предоставление выплаты будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд рублей и в общей сложности составят 49 млрд рублей. По действующему законодательству, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства. Для жителей Крайнего Севера и приравненных районов выплата дополнительно повышается на районный коэффициент.