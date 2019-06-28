Минпромторг согласовал увеличение числа иностранных медизделий с ограничением к госзакупке

ТАСС, 28 июня. Министерство промышленности и торговли согласовало с правительством РФ расширение перечня произведенных за рубежом медицинских изделий, в отношении которых установлены ограничения на допуск к госзакупкам. Об этом в пятницу сообщил ТАСС первый замглавы министерства Сергей Цыб.

"Мы согласовали сегодня с правительством дополнение к этому перечню. Оно предполагает увеличение этого перечня на 14 номенклатурных позиций", - сказал он.

По словам Цыба, в расширенный перечень войдут источники с йодом-125 для брахитерапии, аппараты ультразвукового сканирования, аппараты для искусственной вентиляции легких, многофункциональные медицинские кровати. Цыб отметил, что расширение происходит по направлениям, для которых имеется качественное и высокотехнологичное отечественное оборудование. "Мы активно внедряем как меры финансового, так и нефинансового характера для поддержки отечественных и локальных производителей, в данном случае, медицинских изделий", - отметил он.

Цыб напомнил, что для включения в этот перечень необходимо наличие двух и более российских производителей продукции.

Постановлением правительства РФ № 102 был ограничен допуск к госзакупкам отдельных видов медицинских изделий, произведенных за рубежом. Перечень данных медицинских изделий уже увеличивался, последние изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.