Кардинал Кох: Ватикан не может признать церковь, не признанную поместными церквами

ВАТИКАН, 28 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Признание Ватиканом неканонической церкви на Украине стало бы вмешательством в дела православного мира. Это подчеркнул в пятницу в интервью ТАСС председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

"Позиция Святого престола всегда заключалась в том, чтобы признавать канонические церкви. Пока ни одна из церквей не признала эту новую церковь (Православную церковь Украины, получившую в начале года от Константинопольского патриарха томос об автокефалии - прим. ТАСС), никоим образом Римско-католическая церковь не может стать первой, которая признает, поскольку это означало бы вмешательство во внутренний православный конфликт", - отметил кардинал.

Он назвал "абстрактным" вопрос о том, последует ли признание ПЦУ со стороны Ватикана в случае, если какая-то из поместных православных церквей это сделает.

"Насколько нам известно, митрополит Епифаний (предстоятель ПЦУ - прим. ТАСС) должен написать так называемые письма мира всем поместным православным церквам, а они в свою очередь должны ответить, хотят ли они признать эту новую церковь, и пока ни одна из церквей не ответила. Вопрос остается открытым. Ватикан никоим образом не вмешивается", - сказал кардинал.

При этом высокопоставленный иерарх Ватикана заметил, что "нейтральность не означает безразличие". "Если одна часть тела Христова страдает, страдают и все остальные. В этом смысле мы переживаем все вместе с православными и молимся за то, чтобы православные смогли найти выход из сложившейся конфликтной ситуации", - указал Кох.

Последствия для экуменического диалога

Он признал, что конфликтная ситуация между Русской православной церковью (РПЦ) и Константинопольским патриархатом, возникшая вокруг новой церковной структуры на Украине, затрагивает и Римско-католическую церковь и создает определенные препятствия экуменическому диалогу. "Нас тоже затрагивает решение патриарха Московского и всея Руси, поскольку представители РПЦ в комиссиях по экуменическому диалогу, в которых председательствуют представители Константинополя, больше не заседают. И это касается и нашей смешанной международной комиссии, которую со стороны Римско-католической церкви возглавляю я. То, что представители РПЦ больше не участвуют, это огромная рана. Мы должны продолжать диалог, а это очень непросто при отсутствии крупнейшей православной церкви", - сказал кардинал.

По его словам, Ватикан, "несмотря на трения в православном мире", должен "продолжать развивать двусторонние отношения и с Константинополем, и с Москвой". Как отметил кардинал, важнейший импульс отношениям с РПЦ придала историческая встреча Папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване (Куба) в феврале 2016 года.