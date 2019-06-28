Топилин попросил регионы СКФО активнее внедрять систему долговременного ухода

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа должны активнее внедрять систему долговременного ухода за пожилыми людьми, пока проект реализуется только в Ставропольском крае. Об этом в пятницу сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании по реализации национального проекта "Демография" в СКФО.

"Мы с вами должны прекрасно понимать, что даже если пожилые люди продолжают жить в семьях, большинство молодых членов семей и членов семей в среднем возрасте, я вас уверяю, не обладают знаниями, навыками по тому, как нормально качественно ухаживать за пожилыми. Потому что это другие технологии, есть совершенно новые способы оказания этих услуг, и нам надо с вами всю ситуацию разворачивать", - сказал Топилин.

Он отметил, что среди регионов Северо-Кавказского федерального округа в пилотном проекте по долговременному уходу участвует только Ставропольский край. "Всем остальным регионам необходимо вписываться в этот проект - времени остается очень мало. У нас остается только 2020 и 2021 год, а с 2022 года новые технологии долговременного ухода должны быть внедрены по всей территории РФ", - уточнил Топилин.

Министр подчеркнул, что в соответствии с федеральным проектом "Старшее поколение", входящим в нацпроект "Демография", важно выстроить технологии долговременного ухода, поскольку это позволит обеспечить рост продолжительности жизни.Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.

Отставание в освоении средств по нацпроектам

Топилин сообщил, что ряд регионов Северного Кавказа отстают в освоении выделяемых денежных средств на реализацию нацпроектов.

"Есть отставание, прежде всего, по освоению финансовых ресурсов. Допустим, Дагестан и Ингушетия не начали еще обучение предпенсионеров, ряд регионов не начали еще освоение средств по яслям. Есть ряд отставаний по освоению денежных средств по спортивным площадкам", - сказал министр.

Паспорта нацпроектов в сферах демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

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