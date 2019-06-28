Оштрафованная за танцы на Кургане Бессмертия жительница Брянска подала жалобу в суд

ТАСС, 28 июня. Жительница Брянска Алена Червякова, оштрафованная на 30 тыс. рублей за танцы на фоне Кургана Бессмертия, обратилась с жалобой в Брянский областной суд. Заседание назначено на 17 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

В конце апреля 2019 года в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска Аленой Червяковой. Ролик девушка разместила на своей странице в одной из социальных сетей. Затем информацию об этом опубликовали несколько местных и федеральных СМИ. После размещения ролика региональное УМВД начало проверку, Советский районный суд признал Червякову виновной по статье "Мелкое хулиганство" и назначил штраф.

"От Червяковой поступила жалоба на решение Советского районного суда. Заседание по ее рассмотрению назначено на 09:00 мск 17 июля", - сказали в пресс-службе.

Курган Бессмертия - памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, он расположен в Центральном парке культуры и отдыха в Советском районе Брянска. Холм высотой 12 м увенчан 18-метровым бетонным пилоном в виде пятиконечной звезды. Для закладки кургана 7 мая 1967 года была доставлена земля с братских могил из городов и сел Брянской области, из нескольких городов-героев страны.