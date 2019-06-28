Число детей с инвалидностью в России выросло до 670 тыс. в 2019 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Общая численность детей с инвалидностью в РФ увеличилась на 19 тыс., до 670 тыс. человек, в 2019 году по отношению к прошлому году, при этом за этот же период общая людей с инвалидностью инвалидов старше 18 лет снизилась на 200 тыс., до 11,3 млн человек. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

"По данным Росстата, общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается. Так, если в 2016 году она составляла 617 тыс. человек, в 2017 году она равнялась 636 тыс. детей, в 2018 году - 651 тыс. детей, а к 1 января 2019 года - 670 тыс. детей", - отмечается в распространенном сообщении.

При этом общая численность людей с инвалидностью старше 18 лет в России постепенно снижается. "Так, если в 2016 году она составляла 12,1 млн человек, то в 2017 году она равнялась 11,6 млн человек, в 2018 году - 11,5 млн человек, к началу 2019 года - 11,3 млн человек", - добавляют в Минтруде.

В пресс-службе подчеркнули, что в структуре болезней детей с инвалидностью 24,3% случаев составляют психические расстройства и расстройства поведения, 23,2% - болезни нервной системы, 17,7% - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения. Также отметаются болезни эндокринной системы (7,8%), болезни уха (4,7%), болезни глаза и его придаточного аппарата (4,6%), болезни костно-мышечной системы (3,7%), болезни органов дыхания (3,7%), на долю других болезней приходилось не более 10,3%.

У людей с инвалидностью старше 18 лет болезни системы кровообращения составляют 35,4% случаев, злокачественные новообразования - 12,2%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 7,9%, психические расстройства и расстройства поведения - 7,8%, последствия травм, отравлений - 4,3%, болезни нервной системы - 4,1%, болезни глаза - 3,6%, болезни эндокринной системы - 2,6%. В министерстве уточнили, что на долю других болезней приходилось в общей сложности 22,1%.