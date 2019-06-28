"Дому-2" выделят участок площадью 1,6 га в Новой Москве

Территория, где находится съемочная площадка реалити-шоу, потребовалась для строительства дороги. Собственнику земли было предложено несколько компенсационных участков. В результате была выбрана площадка, расположенная рядом со старой.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Телешоу "Дом-2" получит земельный участок площадью почти 1,6 га в Новой Москве, слушания по поводу размещения объекта на новом месте признаны состоявшимися, сообщила в пятницу пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

"Земельный участок площадью почти 1,6 га выделят для строительства новых павильонов телешоу "Дом-2" в Новой Москве. Публичные слушания состоялись и прошли успешно", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента Владимир Жидкин, претензий у компании нет, сейчас ведется оформление необходимых документов.

Перемещение площадки и декораций телешоу может начаться в сентябре этого года. Съемочная площадка "Дом-2" под названием "Поляна" находится около поселка Летова Роща в Новой Москве, где планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино, в связи с чем этот участок был изъят. Земля и нежилые строения принадлежат компании "ЕТК-инвест".

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время было более пяти тысяч выпусков. Первоначальная идея шоу подразумевала, что участники телепередачи будут заняты на строительстве дома.