Рособрнадзор примет решение по аккредитации программ Европейского университета до августа

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Решение по аккредитации образовательных программ Европейского университета в Санкт-Петербурге должно быть принято до начала августа. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили, что не получали от Рособрнадзора решения по аккредитации своих образовательных программ, которого ожидали к 25 июня.

"Заявка Европейского университета в Санкт-Петербурге на прохождение процедуры госаккредитации была принята Рособрнадзором к рассмотрению по существу 17 апреля. Она должна быть рассмотрена в течение 105 дней с этой даты. В настоящее время еще продолжается работа экспертов", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова, вуз при расчете сроков ссылался на распоряжение о проведении аккредитационной экспертизы, которая предусматривает сроки от 25 мая до 25 июня.

Европейский университет - частный магистерский и аспирантский вуз, организованный в 1994 году. Образовательное учреждение не имело лицензии с июля 2017 года по лето 2018 года.

В апреле 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла для рассмотрения по существу заявку Европейского университета в Санкт-Петербурге на аккредитацию образовательных программ. Выездная аккредитационная экспертиза прошла в мае.

В новость внесены изменения (16:08 мск) - добавлен комментарий вуза.