Эксперт: Нотр-Дам де Пари, возможно, не удастся восстановить в прежнем виде

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), сильно пострадавший после пожара, возможно, никогда не будет восстановлен в своем прежнем виде. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявил менеджер проекта по восстановлению собора Антуан Мари Прео.

Экспертам, сообщил он, до сих пор не удалось оценить ущерб, нанесенный внутренним аркам строения. Для этого необходимо возвести леса, а это невозможно без предварительного укрепления аркбутанов - наружных каменных полуарок. "У готических зданий две стены по бокам центрального нефа, - пояснил Прео. - Эти стены поддерживаются с внешней стороны летающими контрфорсами, и если арки внутри недостаточно прочные, существует риск обрушения здания". "Часть собора, выходящая на юг, также находится под угрозой из-за обрушения крыши", - добавил Прео.

Он обратил внимание на то, что в плане восстановления Нотр-Дам речь идет "не о реконструкции, а о реставрации", предусматривающей "реинтеграцию максимального количества предметов".

По мнению ведущего архитектора французской организации "Исторические монументы" Шарлотты Юбер, при восстановлении храма необходимо учитывать как более чем 850-летнюю историю Нотр-Дама, так и современные архитектурные требования. "Следует ли собору оставаться таким же, каким он был все эти столетия?", - задается вопросом Юбер. Она полагает, что здесь есть, над чем подумать и что обсудить.

Ранее группа французских архитекторов из парижское бюро Vincent Callebaut Architectures представила проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей и садом. Они предложили создать крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. "Идея состоит в том, чтобы использовать крышу для превращения собора Нотр-Дам в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет", - пояснили в бюро. Чтобы избежать парникового эффекта, эксперты предлагают выполнить стеклянное покрытие в виде пластин, которые будут открываться и обеспечивать таким образом циркуляцию воздуха.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Полностью справиться с огнем экстренным службам удалось лишь утром следующего дня. Как считают специалисты, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.

Нотр-Дам де Пари - самое известное историческое здание Франции, включенное в 1991 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расстояние до любого населенного пункта республики просчитывается именно от этого храма. В 2013 Собору Парижской Богоматери исполнилось 850 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.