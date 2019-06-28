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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Эксперт: Нотр-Дам де Пари, возможно, не удастся восстановить в прежнем виде

Менеджер проекта по восстановлению собора Антуан Мари Прео сообщил в интервью Financial Times, что до сих пор не удалось оценить ущерб, нанесенный внутренним аркам строения

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), сильно пострадавший после пожара, возможно, никогда не будет восстановлен в своем прежнем виде. Об этом в интервью британской газете  Financial Times заявил менеджер проекта по восстановлению собора Антуан Мари Прео.

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Экспертам, сообщил он, до сих пор не удалось оценить ущерб, нанесенный внутренним аркам строения. Для этого необходимо возвести леса, а это невозможно без предварительного укрепления аркбутанов - наружных каменных полуарок. "У готических зданий две стены по бокам центрального нефа, - пояснил Прео. - Эти стены поддерживаются с внешней стороны летающими контрфорсами, и если арки внутри недостаточно прочные, существует риск обрушения здания". "Часть собора, выходящая на юг, также находится под угрозой из-за обрушения крыши", - добавил Прео.

Он обратил внимание на то, что в плане восстановления Нотр-Дам речь идет "не о реконструкции, а о реставрации", предусматривающей "реинтеграцию максимального количества предметов".

По мнению ведущего архитектора французской организации "Исторические монументы" Шарлотты Юбер, при восстановлении храма необходимо учитывать как более чем 850-летнюю историю Нотр-Дама, так и современные архитектурные требования. "Следует ли собору оставаться таким же, каким он был все эти столетия?", - задается вопросом Юбер. Она полагает, что здесь есть, над чем подумать и что обсудить.

Ранее группа французских архитекторов из парижское бюро Vincent Callebaut Architectures представила проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей и садом. Они предложили создать крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. "Идея состоит в том, чтобы использовать крышу для превращения собора Нотр-Дам в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет", - пояснили в бюро. Чтобы избежать парникового эффекта, эксперты предлагают выполнить стеклянное покрытие в виде пластин, которые будут открываться и обеспечивать таким образом циркуляцию воздуха.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Полностью справиться с огнем экстренным службам удалось лишь утром следующего дня. Как считают специалисты, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.

Нотр-Дам де Пари - самое известное историческое здание Франции, включенное в 1991 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расстояние до любого населенного пункта республики просчитывается именно от этого храма. В 2013 Собору Парижской Богоматери исполнилось 850 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.

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ВеликобританияФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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