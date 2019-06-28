Рособрнадзор сомневается в объективности проведения ОГЭ в 2019 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор указал на факты оказания помощи участникам основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2019 году, что дискредитирует объективность проведения тестирования.

"В отличие от ЕГЭ (единый государственный экзамен), проведение ОГЭ вызывает у нас определенную тревогу в части его объективности. Это подтверждается полученными Рособрнадзором жалобами на горячую линию, а также фактами, подтверждающими оказание участникам экзамена помощи как безвозмездной, так и возмездной, что дискредитирует объективность проводимых экзаменов и беспристрастность педагогических работников", - приводит пресс-служба Рособрнадзора слова главы ведомства Сергея Кравцова.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в основной период с 24 мая по 2 июля сдают около 1,4 млн выпускников девятых классов.