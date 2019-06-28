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Во Франции впервые за все время наблюдений температура превысила 45 градусов

Предыдущий рекорд продержался почти 16 лет
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© AP Photo/Michel Euler

ТАСС, 28 июня. Французские синоптики в пятницу днем в городе Вильвьей (департамент Гар) в 15:00 (16:00 мск) зафиксировали новый абсолютный рекорд жары - 45,1 градуса. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на метеорологов.

На данный момент это самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся на территории Франции. Ранее в пятницу метеорологи сообщали о температурном рекорде в 44,3 градуса в городе Карпантра (регион Прованс-Лазурный Берег). Последний раз подобная жара была зафиксирована 12 августа 2003 года также на юге Франции.

В четверг государственная метеослужба Meteo France ввела высший красный уровень тревоги в связи с жарой в четырех департаментах (Эро, Воклюз, Буш-дю-Рон и Гар). Еще в 76 департаментах из 94 сохраняется повышенный уровень опасности - оранжевый. В стране закрыты более 200 школ.

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