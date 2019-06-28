"Аэроэкспресс" перевезет сотрудников Шереметьево бесплатно из-за подтопления дороги

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" заявил о готовности бесплатно перевозить сотрудников аэропорта Шереметьево к месту работы в связи с подтоплением участка автодороги. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с затоплением участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе из-за продолжительных ливней подъезд к аэропорту Шереметьево затруднен. Компания организует дополнительную остановку поезда "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении по платформе Хлебниково в период с 15:00 28.06.2019 года по 00:01 30.06.2019 года, чтобы доставить сотрудников аэропорта к месту работы и обратно", - говорится в сообщении.

Для прохода через турникет необходимо предъявить сотрудникам "Аэроэкспресса" удостоверение работника аэропорта.

Ранее сообщалось об образовании глубокой лужи на участке Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B аэропорта Шереметьево. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигает 3 км.