Россотрудничество намерено проводить молодежные обмены среди ганзейских городов

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) намерено проводить молодежные обмены между городами, входящими в Ганзейский союз Нового времени. Об этом сообщила в пятницу журналистам руководитель ведомства Элеонора Митрофанова.

В ходе международного форума приграничного сотрудничества "Путь навстречу", который в пятницу открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, Митрофанова и президент Союза русских Ганзейских городов, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает проведения ряда гуманитарных предприятий.

"Мы подписали соглашение, отработаем конкретные направления сотрудничества. Первое, о чем я бы сказала, это молодежные обмены. У Россотрудничества есть большая мощная программа "Новое поколение", в рамках этой программы мы принимаем каждый год 1 тыс. молодых людей, лидеров в своих областях. И они стажируются или знакомятся со своими коллегами, эта программа, мы обязаны ее задействовать в этом направлении. Мы готовы пригласить молодых людей за наш счет из городов и стран Ганзейского союза в РФ. Это первое, что четко выстраивается здесь", - сказала Митрофанова.

Она отметила, что Россотрудничество имеет свои представительства практически во всех странах Ганзейского союза и готово для молодежи этих городов проводить "различные выставки, кинофестивали, круглые столы на любые темы". По оценке Митрофановой, в Пскове и Великом Новгороде, которые также являются ганзейскими городами, "сосредоточено очень много объектов всемирного наследия".

"Сейчас туристы, особенно из дальних стран, ездят по объектам всемирного наследия, особенно американцы, поэтому нужно провести хорошую рекламную кампанию в том же Гамбурге, на объектах, где проходит много народа. [Кроме того, есть предложение] по тому, чтобы сделать специальное маршруты по ганзейским городам", - резюмировала глава Россотрудничества.

О форуме

Международный Ганзейский форум приграничного сотрудничества проходит в Пскове 28 и 29 июня. Участники форума намерены обсудить перспективы межрегионального сотрудничества и условия ведения бизнеса в России, а также развитие сферы туризма. Участие в форуме принимает порядка 300 человек, в том числе представители субъектов СЗФО, Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной палаты РФ. Среди участников форума - руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Союз развития туризма в РФ" Сергей Кривоносов.

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов. По оценке псковских властей, участие в праздновании намерены принять порядка 1,6 тыс. человек из 79 городов России и Евросоюза.