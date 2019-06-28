В Калининградской области ввели штраф за продажу детям электронных сигарет

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Калининградская областная Дума на заседании в пятницу приняла закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Депутаты одобрили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них", - сказали в пресс-службе.

Нарушение установленного запрета влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей. Ранее в законе о продаже электронных сигарет детям штрафы указаны не были.

Составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение установленного запрета относится к компетенции должностных лиц Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, рассмотрение дел об административных правонарушениях - к компетенции мировых судей.

Закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним в Калининградской области дума приняла в мае 2019 года. Инициатором законопроекта был также прокурор региона Хлопушин.