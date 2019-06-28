Турпоток на островах российской Арктики будут регулировать с учетом нагрузки на природу

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Русская Арктика" летом 2019 года получат первые результаты по расчету антропогенной нагрузки на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Это позволит устанавливать рекомендуемое количество туристов, сообщил ТАСС директор парка Александр Кирилов.

"В этом полевом сезоне мы получим первые результаты по оценке антропогенной нагрузки на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Мы будем понимать, сколько туристов может посетить острова национального парка без ущерба для окружающей среды. Это позволит регулировать туризм в высокоширотной Арктике: определит число туристов, которые могут высаживаться на островах", - сказал Кирилов.

Для исследований на острове Гукера были определены площадки, где ученые исследовали, как растительность реагирует на вытаптывание и насколько быстро она восстанавливается.

По словам Кирилова, нацпарк разработает инструкции для туроператоров. Поверхность каменистых островов, например, острова Белл, может выдержать гораздо большее число туристов. "Мы будем туркомпаниям указывать острова, куда они могут высаживаться и куда не могут, и количество человек. Для разных компаний это будут разные острова, на следующий год они могут меняться. Смысл в том, чтобы не перегружать одни острова", - пояснил он.

На ряд островов доступ будет ограничен или закрыт. Например, на мысе Флора острова Нортбрука, где находится несколько памятников истории освоения Арктики, богатая для этих широт растительность, а территория сильно заболочена, и почвенный покров легко повреждается. "Возможен вариант, если есть необходимость, только в снежный период [открыть доступ], когда почва замерзшая", - добавил Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в РФ особо охраняемая природная территория. В ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. В бухте Тихая располагается сезонная база парка, которая действует с июня по сентябрь-октябрь.