Власти: чиновники в Петербурге в среднем "помолодели" на семь лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Государственными служащими в системе управления Санкт-Петербурга стали работать более молодые люди, за последние семь лет средний возраст чиновников в городе сократился с 47 до 40 лет. Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов поставил задачу, чтобы городом управляли не менее 35% молодых специалистов, сообщил в пятницу председатель Комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга Андрей Михайлов.

"Нам такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов - не менее 35% государственных служащих Санкт-Петербурга должны быть моложе 35 лет. Задачу мы восприняли, считаем ее реализуемой, до конца года, может, даже и раньше. В рамках работы по омоложению уже идем какое-то время - за семь лет с 47 лет средний возраст государственного гражданского служащего снизился до 40", - рассказал Михайлов на пресс-конференции. Он добавил, что омоложение кадров не является самоцелью, нужно при этом соблюдать и преемственность.

Как отметил председатель комитета, власти также сформировали новые задачи новой корпоративной культуры управления городом. "Работа с приоритетными проектами развития города, второе направление - подготовка проектных команд и лидеров, тех руководителей, которые будут реализовывать новые проекты развития города. И конечно же, учет мнения и жителей нашего города", - отметил Михайлов.

На этой неделе завершился первый этап петербургского кадрового конкурса "Мой город - мои возможности". Заявки подали почти 36 тыс. человек, как отметил Михайлов, 51% из них - люди до 35 лет. "География участников конкурса - вся Россия, конечно, большинство участников представляют Санкт-Петербург и Ленинградскую область, это две трети из заявившихся конкурсантов. Среди других регионов лидирует Москва, Московская область, Мурманская, Калининградская и Воронежская области", - рассказала журналистам председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

О конкурсе

Финал, который пройдет в августе, выявит 100 победителей. Старт конкурсу "Мой город - мои возможности" 29 мая дал врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, конкурс даст "возможность реализовать свои способности, амбиции молодым и более опытным профессионалам и специалистам". Как сообщалось ранее, финалисты конкурса "Лидеры России" смогут попасть сразу в финал проекта. Программа конкурса предусматривает, что победители примут участие в программе наставничества - с ними в течение года будет работать опытный ментор.

Конкурс организован правительством Петербурга при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Конкурс проходит в двух категориях. Первая - для молодых людей до 35 лет: условия участия для них - наличие не менее двух лет управленческого опыта, а также готовность занимать должности в госструктурах. Вторая - для людей от 20 до 55 лет, которые не хотят участвовать в конкурсе на замещение должностей, но могут использовать конкурс как возможность для саморазвития.