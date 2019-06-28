Суд отказался удовлетворять иск Маруани к Киркорову и Попкову на 272 млн рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отказался удовлетворять иск французского исполнителя Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на 272 млн рублей о нарушении авторских прав. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил иск Маруани к группе компаний RONEe`S, ООО "Ронис ПАК", Киркорову, ООО "Первое музыкальное издательство", ООО "Филлип Киркоров продакшн", ООО "Сони мьюзик энтертеймент" и Попкову на 272 млн рублей, связанный с нарушением авторских прав", - сказал собеседник агентства.

В иске отмечается, что Попков и Киркоров использовали фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в композиции "Жестокая любовь".

В ноябре 2016 года Мосгорсуд вернул группе Space и ее лидеру Маруани иск о защите авторского права, связанный, по мнению истца, с фактом плагиата в песне "Жестокая любовь". В иске Маруани просил суд запретить Киркорову исполнение песни "Жестокая любовь" и возместить ему ущерб от нарушения авторских прав, а также компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков солидарно 75,34 млн рублей. Кроме Киркорова, ответчиками по иску были заявлены автор песни Олег Попков, ООО "Филипп Киркоров продакшн", Sony Music Entertainment, группа компаний RONEe`S, а также ВГТРК.