Юнкер сыграл на черном рояле на саммите G20 в Осаке

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сыграл на черном рояле на полях саммита "Большой двадцатки", который проходит в японской Осаке. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу фотография в Twitter официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, запечатлевшая Юнкера сидящим за музыкальным инструментом.
An ode to the joy of multilateralism. #G20OsakaSummit #OsakaG20 pic.twitter.com/1f1EC01qzX— Margaritis Schinas (@MargSchinas) 28 июня 2019 г.
"Ода к радости принципа многосторонних отношений", - написал к снимку Схинас.
Такая подпись Схинаса связана с гимном Евросоюза, который основан на главной теме четвертой части Девятой симфонии Бетховена и стихотворении Фридриха Шиллера "Ода к радости".