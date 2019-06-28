Юнкер сыграл на черном рояле на саммите G20 в Осаке

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сыграл на черном рояле на полях саммита "Большой двадцатки", который проходит в японской Осаке. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу фотография в Twitter официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, запечатлевшая Юнкера сидящим за музыкальным инструментом.