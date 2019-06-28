{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке

Юнкер сыграл на черном рояле на саммите G20 в Осаке

Главу Еврокомиссии запечатлел сидящим за музыкальным инструментом официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сыграл на черном рояле на полях саммита "Большой двадцатки", который проходит в японской Осаке. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу фотография в Twitter официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, запечатлевшая Юнкера сидящим за музыкальным инструментом.

"Ода к радости принципа многосторонних отношений", - написал к снимку Схинас.

Такая подпись Схинаса связана с гимном Евросоюза, который основан на главной теме четвертой части Девятой симфонии Бетховена и стихотворении Фридриха Шиллера "Ода к радости".

Теги
ЯпонияЮнкер, Жан-КлодСаммит G20 в Осаке
Конфликт Филиппа Киркорова и Дидье Маруани
Суд отказался удовлетворять иск Маруани к Киркорову и Попкову на 272 млн рублей
В иске говорится, что Киркоров использовал фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в композиции "Жестокая любовь"
Читать полностью