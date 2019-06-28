В Петербурге открыли мемориальную доску композитору Владиславу Успенскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Память о композиторе Владиславе Успенском (1937-2004) увековечили в Петербурге, открыв в пятницу на доме номер 5 на набережной Адмиралтейского канала мемориальную доску.

"Открывая мемориальную доску, мы возвращаем нашу память и выполняем свой долг перед выдающимся, абсолютно петербургским композитором, который сделал наши молодые годы более осмысленными, более насыщенными. Это десятки фильмов и спектаклей, которые составляют основу основ нашей культуры, нашей истории", - сказал на открытии председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко. Он отметил, что средства собрали сами деятели культуры.

На гранитной плите, увенчанной портретом композитора, начертаны слова: "В этом доме с 1988 года по 2004 год жил народный артист РСФСР композитор Владислав Александрович Успенский". Автор доски - архитектор Вадим Спиридонов

В церемонии приняли участие сотрудники Консерватории имени Николая Римского-Корсакова, с которой Успенский был связан полвека, члены Союза композиторов Санкт-Петербурга, деятели культуры и искусства, ученики, друзья и коллеги Успенского.

Слова признательности на церемонии были адресованы вдове композитора - профессору консерватории, заслуженному деятелю искусств России Ирине Таймановой. Она много сделала для пропаганды музыки своего мужа, открыла фонд сохранения и развития его творческого наследия.

Церемония открытия мемориальной доски завершилась концертом под открытым небом, на котором в живом исполнении прозвучали произведения Владислава Успенского разных лет - фрагменты его "Всенощной", отрывки из музыки балета "Летят журавли", большого драматического мюзикла "Анна Каренина", фильма "Миссия в Кабуле". Была исполнена и одна из самых известных его песен "Снега России".