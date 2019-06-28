Бастрыкин поручил проверить Балтийскую таможню после заявления петербуржца о коррупции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку на Балтийской таможне после личного приема граждан в Санкт-Петербурге, в ходе которого местный житель сообщил ему о том, что на Балтийской таможне с него потребовали взятку за покровительство. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СК.

"Глава ведомства поручил установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц таможни", - говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве пояснили, что на прием к Бастрыкину пришел мужчина, который является представителем фирм, перемещающих товары через границу РФ. Он заявил, что сотрудники Балтийской таможни потребовали от него "ежемесячной передачи денежных средств за общее покровительство" и попросил председателя СК привлечь их к ответственности, а также провести работу по пресечению подобных случаев.

В СК РФ отметили, что Бастрыкин также поручил "проанализировать практику расследования должностных преступлений в этой сфере и сформулировать предложения по их совершенствованию".

Балтийская таможня является крупнейшей в составе Северо-Западного таможенного управления. В основном таможня занимается товарами, которые импортируют или экспортируют через Большой порт Санкт-Петербурга.