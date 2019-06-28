Студенты из ДНР и ЛНР, получившие гражданство России, смогут перевестись в российские вузы

"Насколько сегодня мы понимаем, там тоже сложилась своя практика университетов, и донецкие и луганские университеты выстраивают свою образовательную политику и деятельность. Что касается возможности перевода, это индивидуальная история, законодательно определенный порядок перевода, где по предоставлению академической справки проводится соответствующая сверка, которая позволяет понять, насколько образовательная программа там и здесь соответствует, составляется порядок перевода и досдачи, определение курса", - сказала Боровкая, отвечая на вопрос ТАСС о возможности перевода студентов из ДНР и ЛНР, получивших гражданство РФ, в российские вузы.

При этом, по ее словам, жители ДНР и ЛНР, поступающие на первый курс российских вузов, будут делать это на общих основаниях.

"Они все поступают по предъявлению соответствующих документов как соотечественники или по представлению документов, которые у них есть как у иностранных граждан. Поэтому здесь сказать, что ситуация в этом году будет как особенно выглядеть - нет", - пояснила собеседница агентства.

Президент России Владимир Путин в 2019 году подписал указ, который упрощает получение гражданства России для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня вручены в пунктах выдачи в Ростовской области. По данным ГУ МВД региона, на середину июня заявки на получение российского паспорта подали более 12 тыс. жителей Донбасса.