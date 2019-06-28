Полпред в ЦФО назвал факторы, которые сдерживают развитие экскурсионного туризма в округе

РЯЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев считает плохую инфраструктуру и низкое качество обслуживания сдерживающими факторами в развитии культурно-познавательного туризма в Центральной России.

"Основные факторы, которые препятствуют созданию благоприятных условий развития сферы туризма и, как следствие, сдерживают рост конкурентоспособности России на международном рынке туристических услуг - это слабо развитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, отсутствие средств для объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих объектов показа, а также невысокое качество обслуживания на всех секторах туристической индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров", - сказал Щеголев на заседании Совета законодателей ЦФО в Рязанской области.

По его словам, преимуществом туристической отрасли России является историко-культурное наследие. "На поездки с культурно-познавательными целями приходится около 20% общего туристического потока, а наш округ - это центр культурно-познавательного туризма", - отметил Щеголев.

По мнению полпреда, необходимо совершенствовать законодательство по охране объектов культурного наследия. "На мой взгляд, нужно искать разумный баланс: конечно, памятники культурного наследия нужно ремонтировать, реконструировать, но не забывать, как говорили в одном фильме, о том, что "он же памятник". И его основная функция - хранить память, быть проводником нашей истории, приближать к нашей культуре, а не становиться бездушным торговым или офисным центром", - подчеркнул он.

В 2018 году Владимирскую область посетили около 5 млн человек, Ярославскую - 3,8 млн, Калужскую - 2,5 млн.