В Москве планируют построить центр традиционной китайской медицины

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Представители особой экономической зоны "Технополис "Москва" и пилотной зоны экономического развития ШОС договорились на полях Боаоского Азиатского форума по здравоохранению в Циндао о создании в российской столице центра традиционной китайской медицины. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Соглашение с участием ОЭЗ "Технополис "Москва" (РФ), зоны экономического развития ШОС (КНР), компаний ATEM Healthcare Partners (США) и The Pharma Partners (КНР) предусматривает комплекс мер по развитию экономического сотрудничества. Помимо этого, стороны создают фонд прямых инвестиций, в котором примут участие партнеры из Китая, США и России. Дополнительно предполагается создание крупного центра традиционной китайской медицины, услуги которого будут доступны жителям Москвы", - говорится в сообщении.

Стороны договорились проводить Российско-Китайскую инвестиционную конференцию, которая позволит объединить интересы инвесторов России, КНР и США в области трансфера технологий, прав интеллектуальной собственности, развития производства лекарств и высокотехнологичной продукции смежных отраслей.

Зона экономического развития Шанхайской организации сотрудничества в Циндао является пилотным проектом, который был одобрен лично председателем КНР Си Цзиньпином и поддержан Министерством торговли КНР. Проект представляет собой инновационную модель внутренней и международной промышленной кооперации.

ATEM Healthcare Partners (США) - инвестиционная компания, специализирующаяся на международных инвестициях в области биотехнологий и медтехники, а также организации серийного трансфера технологий в Россию, Китай и другие страны. TPP Healthcare (КНР) - международный партнер на китайском фармацевтическом рынке. В сеть контактов TPP Healthcare входит более 1 тыс. китайских фармацевтических и страховых компаний, фондов, дистрибьюторов, аптечных сетей и медицинских учреждений.