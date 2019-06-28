Умер социолог Леонтий Бызов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Социолог, член научно-экспертного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов умер в пятницу на 65-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter Института социологии Российской академии наук.

"28 июня 2019 года ушел из жизни кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, член научно-экспертного совета ВЦИОМ Леонтий Георгиевич Бызов", - говорится в сообщении.

Бызов занимался политической социологией, анализом и прогнозированием политических и социокультурных процессов в современной России, маркетинговыми исследованиями. Был автором более 200 научных публикаций и многих монографий. С октября 1993 года занимался научной и преподавательской работой на кафедре политических процессов МГУ им. Ломоносова, в Российском независимом институте социальных и национальных проблем, Фонде "Русский проект" и других аналитических структурах. Был награжден серебряной медалью имени Питирима Сорокина (РАН) в 2013 году.