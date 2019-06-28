Студенты КБГУ разработали проект персонализированного имплантата и газоанализатора

НАЛЬЧИК, 28 июня. /ТАСС/. Студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) защитили первые проекты по программе интенсива "Цифровая высота" в коворкинг-центре Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Точка кипения". Разработки по направлениям TechNet и HealthNet будут поддержаны университетом, сообщил в пятницу журналистам проректор КБГУ Вадим Лесев.

"Сегодня в "Точке кипения" завершается работа над проектом "Цифровая высота". Участники этого образовательного интенсива показали свои проекты разной направленности - от социальных до образовательных, их всего девять. Они все будут поддержаны университетом в обязательном порядке. Площадка организована исключительно для студентов КБГУ, прошедших специальный отбор. Всего попали 100 человек, из числа которых и были сформированы команды", - сказал Лесев.

Авторы проекта Pixxelz People предлагают создать одежду с дисплеями на автономном питании. Более месяца над проектом работали 14 студентов направления "Экономика" и студенты колледжа дизайна. "Одежда, изменяясь, может цветом показать настроение человека. Такая одежда может быть использована в проведении рекламных акций. Это то, чем сейчас интересуется молодежь, что показал социологический опрос, который провели авторы проекта среди молодежи", - пояснила ТАСС наставник команды, профессор кафедры экономики и финансов КБГУ Мадина Аликаева.

По одному из проектов планируется разрабатывать персонализированные имплантаты из отечественного биокомпозита с заданными физико-механическими свойствами. Разработчики отмечают, что их материал способен успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.

Студенты также разработали проект системы мониторинга утечек газа Guardians of the Galaxy, которая позволит отслеживать и вовремя предупреждать утечки и задымление в помещениях.

Трехмесячный проектный интенсив проходит в КБГУ под эгидой АСИ и Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35".

"Точка кипения"

НТИ - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Университет НТИ "20.35" нацелен на профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Разработан новый формат обучения, по которому необходимые студенту образовательные модули будут индивидуально подбираться в различных вузах.

"Точки кипения" создаются с 2014 года. Центры предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. Участники могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития. Сейчас "Точки кипения" работают в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске, Ульяновске, Челябинске, а также в Обнинске, Липецке, Иркутске, Калуге, Якутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Екатеринбурге, Чите и Новгороде.