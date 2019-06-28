Фонд "Свободная Россия" включили в перечень нежелательных организаций в РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Фонд "Свободная Россия" включен в перечень нежелательных неправительственных организаций в РФ. Об этом ТАСС сообщил директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков.

"28 июня Минюстом России в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя генерального прокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия")", - сказал Чумаков.

По данным из открытых источников, фонд "Свободная Россия" был создан в 2014 году группой российских эмигрантов в США. Он стал 16-й неправительственной организацией, включенной в перечень нежелательных организаций в России, и единственной, которая пополнила список в этом году.

Решение о признании организации нежелательной принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ, перечень нежелательных организаций ведет и публикует Минюст России. Закон запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений такой организации, а также распространение ее информационных материалов. Статус нежелательной также грозит НКО отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.