{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Фонд "Свободная Россия" включили в перечень нежелательных организаций в РФ

По данным из открытых источников, фонд был создан в 2014 году группой российских эмигрантов в США
Здание Министерства юстиции РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Фонд "Свободная Россия" включен в перечень нежелательных неправительственных организаций в РФ. Об этом ТАСС сообщил директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков.

"28 июня Минюстом России в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя генерального прокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия")", - сказал Чумаков.

По данным из открытых источников, фонд "Свободная Россия" был создан в 2014 году группой российских эмигрантов в США. Он стал 16-й неправительственной организацией, включенной в перечень нежелательных организаций в России, и единственной, которая пополнила список в этом году.

Решение о признании организации нежелательной принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ, перечень нежелательных организаций ведет и публикует Минюст России. Закон запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений такой организации, а также распространение ее информационных материалов. Статус нежелательной также грозит НКО отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.

Теги
Россия
Во Франции впервые за все время наблюдений температура превысила 45 градусов
Предыдущий рекорд продержался почти 16 лет
Читать полностью