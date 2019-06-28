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Интервью Владимира Путина The Financial Times в преддверии саммита G20

Редактор FT после интервью с Путиным назвал его непростым собеседником

Лайонел Барбер также признался, что сожалеет о том, что перебил президента РФ, когда тот отвечал на один из вопросов
Президент РФ Владимир Путин (справа) во время интервью главному редактору газеты Financial Times Лайонелу Барберу (второй слева) и главе московского бюро газеты Financial Times Генри Фою (слева) Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин (справа) во время интервью главному редактору газеты Financial Times Лайонелу Барберу (второй слева) и главе московского бюро газеты Financial Times Генри Фою (слева)
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина накануне саммита Группы двадцати в Осаке, назвал российского лидера собранным и непростым собеседником.

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О закулисных подробностях интервью журналист рассказал в пятницу в эфире радиостанции LBC.

"Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя", - сказал он, описав российского лидера как "уклончивого и подкалывающего" собеседника.

Барбер также признался, что сожалеет о том, что перебил президента РФ, когда тот отвечал на один из вопросов. "Я совершил ошибку, фактически бросив ему вызов и прервав его, и, глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо", отметил журналист. "На самом деле это интервью было очень дружелюбным", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияИнтервью Владимира Путина The Financial Times в преддверии саммита G20
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