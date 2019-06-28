Редактор FT после интервью с Путиным назвал его непростым собеседником

О закулисных подробностях интервью журналист рассказал в пятницу в эфире радиостанции LBC.

"Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя", - сказал он, описав российского лидера как "уклончивого и подкалывающего" собеседника.

Барбер также признался, что сожалеет о том, что перебил президента РФ, когда тот отвечал на один из вопросов. "Я совершил ошибку, фактически бросив ему вызов и прервав его, и, глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо", отметил журналист. "На самом деле это интервью было очень дружелюбным", - добавил он.