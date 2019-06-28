Дни Москвы в Загребе открылись футбольным матчем между молодежными сборными двух столиц

ЗАГРЕБ, 28 июня. /ТАСС/. Дни Москвы в Загребе начались в пятницу с футбольного матча между молодежными сборными двух столиц на стадионе хорватского клуба "Трнье". Дни Москвы проходят с 28 июня по 2 июля.

"Товарищеский матч между двумя сборными является проявлением дружбы двух столиц. В спорте всегда побеждает сильнейший, но я не хочу выделять ни сборную Москвы, ни сборную Загреба. Мы очень тесно сотрудничаем в культурной и спортивной сфере, и Дни Москвы - яркое тому подтверждение", - сказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, который возглавляет делегацию российской столицы в Загребе.

Москвичи уступили хорватам со счетом 3:4.

В рамках Дней Москвы в Хорватском национальном театре откроется выставка о жизни и творчестве балерины Майи Плисецкой и выставка российского кутюрье Валентина Юдашкина, пройдет гала-концерт с участием артистов балета.

В рамках деловой программы запланировано подписание программы сотрудничества между Москвой и Загребом, а ключевым событием дня станет деловая конференция по сотрудничеству. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные теме туризма, образования, инфраструктуры умных городов.

Для жителей и гостей Загреба москвичи подготовили разнообразную культурную программу. 29 и 30 июня на Площади короля Томислава состоится выступление воспитанников Московского кадетского корпуса, откроется Арт-объект Максима Гошко - собрание художественных работы в технике декоративной живописи, запланировано проведение шахматного турнира. Черемин проведет встречу с Координационным советом российских соотечественников, проживающих в Хорватии.