ГИБДД научит родителей правилам перевозки детей в автомобиле

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция в рамках проекта "Безопасность дорожного движения" создаст систему обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Проект рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах РФ. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России", - сказал собеседник.

По его словам, из 167 тысяч аварий, произошедших в России в прошлом году, в 19,9 тыс. случаев участниками ДТП были дети. "При этом в большинстве случаев аварии с участием детей произошли по вине взрослых. Одним из актуальных вопросов здесь является обучение молодых родителей использованию детских удерживающих устройств", - заключили в ГИБДД.