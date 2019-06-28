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ГИБДД научит родителей правилам перевозки детей в автомобиле

Проект "Безопасность дорожного движения" рассчитан на три года, он охватит 100 городов России
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция в рамках проекта "Безопасность дорожного движения" создаст систему обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Проект рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах РФ. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России", - сказал собеседник.

По его словам, из 167 тысяч аварий, произошедших в России в прошлом году, в 19,9 тыс. случаев участниками ДТП были дети. "При этом в большинстве случаев аварии с участием детей произошли по вине взрослых. Одним из актуальных вопросов здесь является обучение молодых родителей использованию детских удерживающих устройств", - заключили в ГИБДД.

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