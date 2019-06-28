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Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий ЧС

Глава МЧС вылетел в регион для оценки масштаба ущерба и организации помощи по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в зону ЧС для оценки масштаба ущерба и организации помощи.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По имеющимся данным, в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичИркутская область
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