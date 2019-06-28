Более 200 педагогов из разных регионов посетили Летнюю школу учителей физики МГУ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 200 учителей из разных регионов РФ стали участниками Всероссийской летней школы учителей физики МГУ 24-29 июня в пансионате МГУ "Красновидово". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в корпорации "Российский учебник", которая принимала участие в мероприятии.

"В школе приняли участие более 200 школьных учителей физики, приехавших из разных регионов России", - сообщил ТАСС методист по физике "Российского учебника" Владимир Опаловский.

В рамках школы обсуждались актуальные для педагогического коллектива темы. "В частности, такие проблемные вопросы, как подготовка детей к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка к внутренним экзаменам МГУ", - сказал Опаловский.

По его словам, участники школы пришли к выводу, что из существующих ныне методик наиболее оптимальной является методика, представленная в учебно-методическом комплексе (УМК) по физике доцента МГУ Александра Грачева. "Один из организаторов Летней школы Фонд "Вольное дело" подарил всем присутствующим учителям этот УМК для ознакомления и улучшения подготовки обучающихся", - добавил он.

Опаловский также подчеркнул, что в ходе школы большое внимание было уделено знакомству учителей с современными достижениями физической науки, что интересно педагогам как специалистам. "Это, например, вопросы, связанные с нанотехнологиями и физикой нейтрино", - пояснил он.

Всероссийская летняя школа учителей физики МГУ проводится в 2019 году в девятый раз. Ее организатором выступает физический факультет Московского университета.