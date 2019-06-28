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Предложения по улучшению ЕГЭ и ОГЭ по химии по итогам Летней школы МГУ направят в ФИПИ

Партнером школы выступает корпорация "Российский учебник"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Предложения по улучшению единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по химии, сформированные по итогам Летней школы МГУ, направят в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). Об этом сообщила Светлана Гаврилова - ведущий методист по химии корпорации "Российский учебник", которая выступает партнером школы.

"В рамках школы прошел круглый стол, где педагоги обсудили химическое образование в школах и сформулировали предложения по улучшению ОГЭ и ЕГЭ для комиссии разработчиков заданий по химии Федерального института педагогических исследований", - сообщила она.

ФИПИ создан приказом министерства образования РФ в 2002 году для обеспечения контроля сферы образования, оценки его качества. В частности, одним из основных направлений деятельности института является научно-методического обеспечение единого государственного экзамена в РФ.

Летняя школа проводится в 2019 году в четвертый раз. Организаторами выступают совместно химический факультет и факультет наук о материалах МГУ. Корпорация "Российский учебник" выступает партнером школы с 2016 года.

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