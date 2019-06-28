РПЦ и Минтруд создадут комиссию по содействию социальным проектам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) и Министерство труда и социальной защиты РФ создадут совместную комиссию по развитию церковного волонтерства и социальных проектов, текст заключенного сторонами соглашения о сотрудничестве в сфере социального обслуживания публикует в пятницу официальный сайт Московского патриархата.

"Предметом <…> соглашения является взаимодействие сторон в сфере социальной защиты населения. <…> Основными направлениями взаимодействия являются <…> содействие в признании органами исполнительной власти <…> религиозных организаций Русской православной церкви, предоставляющих в соответствии со своими уставами общественно-полезные услуги, <…> исполнителями общественно-полезных услуг, содействие во включении организаций в реестры поставщиков социальных услуг, <…> [и] привлечение добровольцев к реализации социального сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. <…> Стороны в рамках взаимодействия создают совместную комиссию <…> по [этим] вопросам", - говорится в тексте документа.

В соответствии с соглашением, Министерство труда и социальной защиты берет на себя обязательство передавать сведения об оказывающих социальную помощь нуждающимся организациях РПЦ органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания. Это, как написано в соглашении, будет делаться для "оказания содействия в признании организаций исполнителями общественно-полезных услуг, а также включении указанных организаций в реестры поставщиков социальных услуг субъектов Российской Федерации".

Соглашение, по информации сайта РПЦ, было подписано Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным. Ранее патриарх Кирилл уже выступал в защиту скорейшего принятия законопроекта о распределенной опеке, который призван улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями.

Законопроект о распределенной опеке

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан" был принят Госдумой в первом чтении 7 июня 2016 года. Дата второго чтения на данный момент не определена.

Руководители психоневрологических интернатов в настоящее время являются одновременно заказчиком, поставщиком услуг и единственным гарантом их качества, единолично распоряжаясь имуществом недееспособных граждан. Закон о распределенной опеке, по мнению экспертов, позволит хотя бы частично решить проблемы конфликта интересов. Распределенная опека позволит разделить опекунские права и попечительские обязанности между несколькими опекунами, которыми впоследствии могут стать и некоммерческие организации, убеждены разработчики проекта закона.

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня актер и соучредитель благотворительного фонда "Я - есть!" Егор Бероев обратился к президенту с вопросом о том, что необходимо ускорить принятие закона. Глава государства обещал проконтролировать этот вопрос.