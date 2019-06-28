СМИ: кассационный суд Франции отменил запрет на эвтаназию пациента в коме

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Франции успешно обжаловало в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме более 10 лет. Об этом в пятницу сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, суд аннулировал решение предыдущей инстанции, признав ее некомпетентной в данном вопросе. Согласно постановлению Кассационного суда, "право на жизнь не регулируется статьей 66 Конституции страны", поэтому "отказ государства от предоставления жизненно необходимой помощи не является посягательством на личную свободу". В то же время судья счел, что не может оценивать степень обязательности ходатайства о принятии мер по сохранению жизни Ламбера, со стороны комитета по правам инвалидов ООН.

"Больше нет никаких юридических препятствий для возобновления прекращения медицинской помощи", - заявил адвокат Патрис Спинози, защищающий интересы супруги молодого человека. В свою очередь адвокаты его родителей пригрозили судебным иском по статье "убийство" в случае, если врачи отключат их сына от аппарата жизнеобеспечения.

20 мая врачи во французском городе Реймс с согласия супруги пациента начали процесс эвтаназии Ламбера, отключив его от приборов кормления и подачи воды. Однако родители мужчины через апелляционный суд Парижа добились приостановки этого процесса до вынесения решения в комитете по правам инвалидов ООН, куда они направили жалобу. Министерство здравоохранения решило опротестовать данное решение в Кассационном суде.

Венсан Ламбер оказался в больнице в вегетативном состоянии после автомобильной аварии в 2008 году. В 2011 году бельгийские специалисты пришли к выводу, что он находится в минимальном сознании, что исключает любую надежду на улучшение. Спустя два года супруга Ламбера Рэйчел дала свое согласие на эвтаназию мужа, однако его родители выступили против этого решения. С тех пор уже более пяти лет стороны пытаются доказать свою правоту через судебные и правительственные инстанции.