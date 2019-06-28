Минприроды: мнения зоозащитников учтены в перечне запрещенных к содержанию дома животных

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мнения экспертного зоозащитного сообщества, экспертов Московского зоопарка и Российской академии наук были учтены при подготовке перечня запрещенных к содержанию дома животных. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) в пятницу сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.

"При включении животных в перечень, запрещенных к содержанию, Минприроды России основывалось на следующих критериях. Первое - опасность для владельцев животных. Второе - содержание в неволе животных в условиях, значительно отличающихся от привычной среды обитания, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья или приводить к гибели. При подготовке указанного перечня были учтены предложения экспертного зоозащитного сообщества, экспертов Московского зоопарка и Российской академии наук", - говорится в сообщении.

Животные в списке сгруппированы в соответствии с правилами современной систематики в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы). Согласно постановлению, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца. Уточняется, что запрет не распространяется на случаи содержания таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее.