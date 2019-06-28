Правительство Рязанской области ограничит размер надбавок к зарплатам министров

ТАСС, 28 июня. Правительство Рязанской области, где выявили факты завышения зарплаты 12 министров, внесет в региональное законодательство поправки для ограничения надбавок к окладам чиновников. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе облправительства.

Информация о выявленных нарушениях 27 июня была опубликована на сайте Генпрокуратуры России. В частности указано, что 12 министров необоснованно установили себе повышенный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы.

"Действительно, в правительство было направлено представление прокуратуры по устранению несоответствий действующего порядка и изменившихся с 2017 года федеральных требований в части выплаты министрам регионального правительства. В настоящее время подготовлены изменения в региональный закон о государственной гражданской службе, определяющие конкретные размеры этой надбавки", - сказали в пресс-службе, не уточнив сумму доплат.

В пресс-службе отметили, что чиновники получили дисциплинарные взыскания, однако умышленных нарушений законодательства в их действиях не было. "Должностные лица пользовались той нормативной базой, которая действовала в регионе. Был также установлен конфликт интересов у некоторых должностных лиц, сегодня они в правительстве области уже не работают", - отметили в пресс-службе.

Также Генпрокуратура выявила в Рязанской области ряд нарушений при декларировании доходов депутатов различных уровней и членов их семей. "Прокуратура сочла недостаточно четкой ответственность государственной исполнительной власти в отношении депутатов различных органов власти. Чтобы обеспечить возможность такого контроля, разработан проект закона Рязанской области о внесении изменений в порядок предоставления деклараций. Заниматься этой работой будет главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области", - сообщили в пресс-службе.