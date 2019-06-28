Минпросвещения готово рассмотреть введение льготной ипотеки для учителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения России готово рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для учителей в качестве дополнительной меры по привлечению на работу в школы молодых специалистов. Об этом в пресс-службе министерства сообщили в пятницу порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Соответствующее предложение стало одной из тем дискуссии в ходе заседания подгруппы "Образование" рабочей группы Госсовета по направлению "Образование и наука", прошедшего с участием министра просвещения России Ольги Васильевой на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

"Министр одобряет в качестве проекта к обсуждению это предложение", - сказали в пресс-службе министерства.

В свою очередь, в пресс-службе главы подгруппы, губернатора Кировской области Игоря Васильева, рассказали, что ранее соответствующий вопрос уже поднимался в рамках совместного заседания рабочей подгруппы "Образование" и рабочей подгруппы "Рынок труда и подготовка кадров". Тогда речь шла о необходимости развития социальной инфраструктуры и системы материальных стимулов для привлечения кадров в сельские школы. По мнению участников заседания, для педагогов в целом необходимо создавать достойные, комфортные условия жизни, к числу которых относится служебное жилье, места в детских садах. Как добавили в пресс-службе, "с предложением рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки выступили и учителя из разных субъектов РФ, принимавшие участие в совместном заседании рабочих подгрупп Госсовета".

В качестве решения данного вопроса рабочая подгруппа считает необходимым "рассмотреть возможность использования средств бюджетных кредитов, которые субъекты возвращают в федеральный бюджет в соответствии с условиями реструктуризации задолженности". Эти средства предлагается направить "на увеличение финансирования региональных составляющих национальных проектов и субсидирование части ипотечной ставки для педагогов".

По мнению министра, для реализации этой идеи "требуется дальнейшая, более детальная проработка данного вопроса".