Parisien: в Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Парижа вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien.

Мера распространится на все машины, попадающие под категорию CritAir 4 - одного из семи существующих во Франции экологических классов. Как правило это легковые машины и фургоны, выпущенные до 2006 года, отвечающие нормам "Евро-3". Кроме того, речь идет о мотороллерах и скутерах старше 2005 года и дизельных грузовиках, выпущенных с 2006-го по 2009 годы, отвечающих нормам "Евро-4".

Для легковых машин запрет будет действовать только в будние дни. Грузовым же автомобилям массой свыше 3,5 тонны и автобусам соответствующего экологического класса или ниже в любой день нельзя заезжать в пределы бульвара Периферик, выполняющего роль кольцевой дороги вокруг города. На сам бульвар ограничение не распространяется. Штраф за несоблюдение правила составит €135 для грузовых авто и €68 для легковых и скутеров.

Газета приводит данные аналитической компании AAAData, согласно которым, в Париже и департаментах, входящих в столичный регион Иль-де-Франс, зарегистрировано свыше 2,7 млн машин класса CritAir 4, CritAir 5, а также не обладающих виньеткой в силу давней даты выпуска.