На полигоне Алабино пройдет "Гонка героев" в самой экстремальной ее версии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Очередной экстремальный забег, "Гонка героев", состоится в субботу под Москвой на полигоне Алабино, который считается классическим местом его проведения. Там участников ждут не только различные препятствия, но и военная техника, взрывы пиротехники и настоящий танк Т-72 прямо на полосе препятствий.

Первая "Гонка Героев" прошла в сентябре 2013 года. С тех пор они проводятся по несколько раз в год, в том числе зимой, на различных трассах. Мероприятие проходит на двух типах локаций: на военных полигонах при поддержке Министерства обороны РФ и на гражданских территориях.

Главная особенность забега на военном полигоне - реалистичные боевые имитации. Стрельба из танков и присутствие солдат на трассе призваны создать атмосферу настоящего боя. К тому же, многие элементы полосы препятствий были позаимствованы именно у военных.

В этот раз организаторы подготовили 10-километровую трассу и 50 препятствий. Участники будут пробовать свои силы на многочисленных рукоходах, бегом преодолевать пересеченную местность, включая труднопроходимые участки, преграды из досок, бревен и колючей проволоки, высотные конструкции и наполненные водой канавы. Эти рвы с водой, которые среди атлетов также получили название "алабинское спа", расположены на протяжении всей трассы.

Спортсменам придется проползти под настоящим танком Т-72, а также забраться на препятствие "Эверест" - отвесную рампу, залезть на которую нужно будет по канату. Даже подготовленным участникам часто требуется для этого помощь товарищей.

Оживленной обещает быть и фан-зона для болельщиков, зрителей и тех, кто уже преодолел трассу. Помимо музыки и танцев гости смогут посоревноваться в перетягивании грузовика "Урал", армреслинге и на мини-версии полосы препятствий, а также поиграть в гольф, футбол и волейбол, после чего подкрепиться в полевой кухне.