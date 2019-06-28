Эксперты из пяти стран обсудят в Якутске формирование имиджа Арктики и Дальнего Востока

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Эксперты из пяти стран обсудят влияние СМИ на формирование имиджа Дальнего Востока и Арктики в глобальном медиапространстве в ходе II Дальневосточного медиафорума, который начинается в Якутске в субботу. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Сахамедиа" Алексей Чертков.

"Проблемой современного российского медиапространства является недостаточное освещение проблем Дальнего Востока и Арктики. Особенностью медиафорума станет объединение информационной повестки двух макрорегионов. Лейтмотивом всех дискуссий станет роль медиа в формировании образа этих территорий. Якутия имеет большой опыт в продвижении арктической повестки, в этом году число арктических районов республики увеличено с восьми до 13. Ожидается приезд представителей пяти стран - России, Финляндии, Франции, КНР и Южной Кореи", - сказал Чертков.

Он добавил, что во время медиафорума на отдельной площадке будут обучаться представители органов государственной власти и пресс-служб губернаторов регионов Дальнего Востока. "Мы используем интерактивные формы обучения: мастер-классы, деловые игры, конкурсы, пленарную и форсайт-сессию. Будет живое общение с представителями ведущих федеральных, региональных и зарубежных СМИ, органов власти и неправительственных организаций", - отметил Чертков.

По его словам, участников медиафорума ждет масштабная культурная программа, в частности, участие в национальном празднике Ысыах, фестивале дальневосточного и арктического кино и фотографий, выставке медиа-достижений. "Основные мероприятия пройдут на теплоходах, которые будут следовать к природному парку "Ленские столбы" по реке Лене. Здесь состоятся дискуссионные площадки с участием телеведущих, журналистов, блогеров, медиаменеджеров и медиаэкспертов, специалистов пресс-служб, представителей органов власти", - рассказал собеседник агентства.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.