Эксперт: изменение климата является одной из причин миграции из стран Центральной Америки

ТАСС, 29 июня. Почти половина мигрантов из стран Центральной Америки прибывают из сельских районов, затронутых изменением климата. Об этом в пятницу сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на координатора Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в регионе Адонирама Санчеса.

По его словам, крайне важно содействовать устойчивости климата в районах, наиболее подверженных изменению условий для сельского хозяйства. ФАО предлагает проводить политику, которая привлекла бы на решение проблемы государственные и частные инвестиции, а также "открыла бы возможности для бизнеса и занятости для местных общин, коренных народов и молодежи".

С этой целью ФАО приглашает правительства Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Мексики принять участие в специальном совещании по миграции, развитию и продовольственной безопасности, которое пройдет 2 и 3 июля в Мехико.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предупредил, что сотрудники полиции и службы иммиграционного контроля начнут депортировать миллионы нелегальных иммигрантов из стран Латинской Америки на текущей неделе. Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США рассмотрят их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.